Laspunta.it - Servizio Civile, prorogati i termini al 27 febbraio

per la presentazione della domanda di partecipazione al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti diUniversale. La nuova scadenza è fissata per il 272025, ore 14:00.“Questa proroga è una grande opportunità per i giovani del nostro territorio, un’occasione per mettersi in gioco e contribuire concretamente al bene della collettività. Invito tutti i ragazzi e le ragazze a non perdere questa occasione, che rappresenta un’importante esperienza di crescita professionale e personale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Gianluca Quadrini Gianluca Quadrini“Siamo convinti che ilUniversale possa rappresentare una porta d’ingresso nel mondo del lavoro della pubblica amministrazione, un settore che, anche in tempi difficili, continua a garantire stabilità e opportunità.