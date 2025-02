Serie turca Kral Kaybederse trama e anticipazioni

Leggi su Serietvinpillole.it

in onda sul canale turco Star tv dal 30 gennaio 2025.Lasegue Kenan Baran, un uomo d’affari di successo intrappolato in un matrimonio turbolento con sua moglie, Handan. Le sue relazioni extraconiugali la costringono a mettere in discussione il proprio valore, mentre la vita di Kenan viene sconvolta da Fadi, una giovane donna di umili origini. La loro relazione porta a una rovina che cambia ogni cosa, esplorando la lotta di potere tra controllo e libertà.CastNel cast troviamo attori come: Halit Ergenç as Kenan Baran, Asl?han Gürbüz as Handan Baran, Merve Dizdar as Fadi, Nilperi Sahinkaya as Özlem.episodio 1Ogni donna desidera un re. Tuttavia, un re ottiene sempre ciò che vuole.