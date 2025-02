Palermotoday.it - Serie B, anticipi e posticipi dalla 32esima alla 35esima: Palermo in campo a Pasquetta

Leggi su Palermotoday.it

La Lega B ha ufficializzatogiornata. Ilgiocherà in anticipo contro il Bari (in trasferta venerdì sera) e in casa contro la Carrarese nel giorno di. L'appuntamento contro i toscani è in programma al Barbera alle ore 15.Questo.