Lanazione.it - Sequestrati in Valdarno oltre 23.000 accessori di abbigliamento contraffatti

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Un’operazione condotta dai militari della Compagnia di San Giovanniha portato al sequestro di23.000die alla denuncia di un imprenditore di nazionalità cinese. L’azione rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli economici del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Arezzo. L’indagine ha preso il via dopo che le autorità hanno individuato un’attività commerciale sospetta: un’azienda di produzione di capi di, recentemente avviata in un comune del, che, pur avendo assunto alcuni lavoratori, non aveva ancora effettuato alcuna operazione di acquisto o vendita ufficialmente registrata. Durante un’ispezione all’interno del capannone industriale, i militari hanno rilevato l’assenza totale di registri contabili e documentazione fiscale, nonostante l’effettiva operatività dell’azienda.