Sella un altro sforzo per la salvezza Di Paolantonio | Attenti ai loro Usa

Altra serata di gala per la Benedetto: alla Baltur Arena (ore 20.30) arriva Pesaro. Neanche il tempo di disfare le valigie di ritorno da Vigevano, che laè di nuovo sul parquet, ormai come d’abitudine in un campionato lungo e senza soste. Ma in campo i biancorossi ci tornano col morale alto, forti della pesante e preziosa vittoria in Lombardia contro la squadra di Pansa, la seconda consecutiva dopo l’exploit interno contro Cantù, che per la prima volta piazza lain zonadiretta. Sul fronte opposto, grazie al successo su Bologna di tre gironi fa (71-70 con bomba decisiva nel finale di King), anche Pesaro si è posizionata per la prima volta in griglia playoff, anche se in buona compagnia (32 punti attuali pari a Forlì, Avellino, Fortitudo e Milano). Un balzo in avanti notevole per i marchigiani, partiti col freno a mano tirato e con alle spalle un cambio di guida tecnica (via Sacripanti e dentro Leka), ma oggi più che mai ambiziosi e in rampa di lancio per giocarsi la promozione in Serie A tramite la post-season.