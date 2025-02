Lanazione.it - Sedi rionali pronte per il 2027: "Entro fine marzo il via ai lavori"

Leggi su Lanazione.it

ilsarannotresu 4. "ladipartiranno iper la prima fase di quella delle Sante Marie in Terza piazza. Si concluderanno per settembre – annuncia il sindaco Riccardo Lazzerini –. I fondi arrivano dagli oneri di urbanizzazione della lottizzazione in realizzazione in viale San Luca". Verrà creata la piattaforma con tutti i servizi su cui poi sorgerà la sede vera e propria, i cui finanziamenti rientrano nel pacchetto da 1,95 milioni di euro ex Pnrr che permetteranno di costruire anche la sede del Pallò e sistemare e ampliare quella del Sant’Antonio. Si tratta di fondi ottenuti dalla precedente amministrazione e che il Comune rischiava di perdere per scadenza dei termini ormai più di un anno e mezzo fa. Ma sono stati salvati dal Ministero togliendoli dal Pnrr e riproposti sotto altra misura proprio per quei Comuni rimasti fuori dai limiti temporali imposti dal piano nazionale.