Sedentarietà in calo ma ancora diseguaglianze nell’accesso allo sport

ROMA (ITALPRESS) – Il legame tra salute, prevenzione, qualità della vita e attivitàiva è stato al centro della terza edizione del Forum Osservatorio Valore, evento organizzato da The European House – Ambrosetti nella Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Il numero di italiani che non praticano mai, oggi pari al 35% della popolazione, è sceso di -5,6 punti percentuali tra il 2001 e il 2023. Tuttavia, persistono le disuguaglianzealla praticaiva. Meno anziani praticanorispetto ai giovani, meno donne rispetto agli uomini e meno individui dei comuni del Sud rispetto al Nord. Si tratta di un tema da monitorare anche guardando ai bambini: quasi il 60%, mediamente, degli edifici scolastici italiani non dispone di una palestra. Fulvio Matteoni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Decathlon Italia, ha posto l’accento sull’importanza di avviare azioni concrete per la diffusione della cultura dellosin dalla giovane età.