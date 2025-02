Iodonna.it - Secondo le sfilate di stagione, le righe di tendenza quest'anno possono essere orizzontali con tocchi western oppure verticali in abbinamento a elementi fishnet

Leggi su Iodonna.it

Stile marinière, un classico intramontabile che diventa la star dell’armadio specialmente per la bella. Il pezzo chiave? È l’abito a, chelatargata primavera 2025, riflette un mix di eleganza casual e ispirazione vintage impreziosita da un tocco moderno. Maglietta a: cinque outfit per abbinarla con stile X, le stripes bicolorecome i look da sfilata proposti da Dior, Prada, Schiaparelli e Ralph Lauren.