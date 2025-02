Anteprima24.it - Seconda trasferta di fila per la Jomi Salerno: ecco la sfida col Teramo

Tempo di lettura: < 1 minutoconsecutiva per la, in scena anella diciottesima giornata di Serie A1 femminile. Le salernitane, reduci dalla sconfitta contro Pontinia, devono rimettersi subito in carreggiata in vista della fase finale della regular season e della Coppa Italia. Il club teramano viene invece dal successo di misura sul campo del Padova, e occupa l’ottava posizione della classifica con 10 punti all’attivo.“La prestazione offerta sabato scorso a Pontinia – afferma Asia Mangone – è stata negativa. Tuttavia vogliamo riscattarci al più presto con la prossima partita. Siamo dispiaciute perché la vittoria sarebbe stata davvero molto importante per la classifica.è un campo difficile, quella contro di loro sarà una partita da non sottovalutare.