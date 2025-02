Fanpage.it - “Se sapete che poi cederete, dite subito sì ai vostri figli”: il consiglio controcorrente della pediatra

Leggi su Fanpage.it

Secondo la dottoressa Nika Douvikas, ostinarsi a dire "no "ai figli per poi arrendersi di fronte all'insistenza delle loro richieste può risultare molto controproducente per la loro crescita. Meglio invece offrire piccole concessioni su aspetti secondari, come uno snack extra o uno strappo alla regola sull'uso del tablet, per insegnare ai piccoli a gestire un netto rifiuto sulle questioni più importanti.