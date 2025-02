Ilnapolista.it - Scusa Gasperini ma se Lookman non sa tirare i rigori, perché non lo hai fermato?

L’Atalanta è stata eliminata in Champions League dal Club Brugge, ha perso la gara di ritorno 3-1. Ma a far infuriare il tecnico Gian Pieroè stato il rigore sbagliato di Ademola. Ma si è sfogato solo a babbo morto, quando la frittata era bella che fatta. Ma se sapeva – come ha detto – cheè un pessimosta,non lo ha? Allora non è o non è più il sergente di ferro che terrorizza lo spogliatoio? Altro che sergente maggiore Hartman che peraltro fece una brutta fine per mano di Palla di lardo.: «è uno dei peggioristi che abbia mai visto»Le dichiarazioni in conferenza stampa nel post-partita di:«Il rigore? Non doveva calciarlo, è uno dei peggioristi che abbia mai visto. Isti erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio.