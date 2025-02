Noinotizie.it - Scuola soppressa, uffici a trentacinque chilometri: Carlantino medita di passare dalla Puglia al Molise Sindaco: "come spesso accade, anche il nostro ultimo appello è caduto nel vuoto"

Di seguito un comunicato, corredato da immagini, diffuso dal Comune di:“ilnel. A questo punto stiamo valutando seriamente il referendum affinchésia compreso nella provincia di Campobasso e passial”. È con queste parole che ildi, Graziano Coscia, torna sull’avvenuta soppressione della dirigenza scolastica afferente all’ormai ex Istituto dei Monti Dauni di Celenza Valfortore. Le scuole dierano parte dell’istituto soppresso. In pratica, lo scorso dicembre, la Regioneha rivisto la mappa delle aggregazioni scolastiche dei comuni dei Monti Dauni Settentrionali e non solo. In base al nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica, l’Istituto comprensivo di Celenza è stato azzerato con la conseguente collocazione della segreteria scolastica nell’ambito dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Mandes” di Casalnuovo Monterotaro.