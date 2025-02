Lanazione.it - Scuola pastori calano le iscrizioni. Tra loro ci sono più over 40 e 50

75 le domande arrivate per la2025. con un calo di circa il 55% rispetto allo scorso anno quando arrivarono 167 domande. E comunque sempre tante richieste a paragone dei soli 8 posti disponibili. Quest’anno è un po’ cambiato il trend dei candidati. Ben 7 persone hanno più di 50 anni e 18tra i 40 e 49 anni anni. Persone che hanno deciso di dare una sterzata alla propria vita, rimettendosi in gioco con un mestiere come quello del pastore e lasciando zone o posizioni "confortevoli" per vivere in mezzo alla natura. Altri 24 candidati hanno tra i 30 e 39 anni e altri 25 tra i 20 e 29 anni. "Quest’anno abbiamo notato - dice la presidente del Parco Claudia Mazzoli - che l’età prevalente dei candidati è superiore a 30 anni in controtendenza rispetto all’anno scorso". 39le domande inviate da maschi e 36 da femmine con uno scarto davvero lieve che ci dice che ad essere affascinate dal mestiere di pastoreanche tante donne.