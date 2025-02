Trentotoday.it - Sculacciate e pizzicotti ai bambini, suora sotto accusa

Una-maestra d'asilo di Trento ha patteggiato 2 anni e 2 mesi convertiti in lavori di pubblica utilità per avere ecceduto nei metodi educativi. Maltrattamenti, per la procura che ha portato a processo la religiosa. Secondo l'laavrebbe abusato del proprio ruolo di educatrice.