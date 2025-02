Internews24.com - Scudetto, il parere di Caruso: «Vedo l’Inter in difficoltà! Napoli? Al momento è favorito…»

di Redazione, ildi: «in? Alè favorito.» Le parole del giornalistaNicolò, giornalista di ModenaSportiva, ai microfoni di SampNews24, ha parlato cosi della lotta:Passando alla Serie A, nelle ultime settimane le prime della classe stanno iniziando a frenare rispetto ai mesi scorsi: come si sta indirizzando questa lotta?«lain grande, anche se la vittoria contro la Fiorentina ha mascherato ilnegativo che sta passando questa squadra. È poco cinica in diversi momenti della gara, forse non ha quella fame dello scorso anno e lo si sta vedendo con i risultati in campo: dati alla mano sono due le sconfitte nelle ultime tre partite, e questo è un ruolino di marcia che non è da grande squadra e da corazzata come ci ha fatto vedere nello scorso campionato.