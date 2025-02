Ilfattoquotidiano.it - Scrisse articolo su allieva carabiniera suicida e fu perquisito, la Cassazione ha annullato il decreto

Era statoper unsul suicidio di unala scorsa estate, oggi lahaildi perquisizione. Nel mirino era finito Simone Innocenti, il giornalista del “Corriere Fiorentino” indagato dalla Procura di Firenze per concorso nella rivelazione del segreto d’ufficio per unpubblicato il 17 maggio 2024 dal titolo “Le ultime ore dellaalla Scuola Marescialli, tutte le testimonianze nell’inchiesta”, relativo al caso della 25enne che si era tolta la vita lo scorso 22 aprile.La decisione della Suprema corte era stata resa nota con un comunicato da Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana. Non sono state ancora depositate le motivazioni, ma i giudici il 23 gennaio ha disposto la restituzione di quanto sequestrato al giornalista.