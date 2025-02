.com - Scoperto il clima unico di WASP-121b: prima mappatura 3D dell’atmosfera di un Esopianeta

Gli astronomi hanno compiuto un passo avanti rivoluzionario nello studio degli esopianeti, mappando per lavolta la struttura tridimensionaledi, un gigante gassoso situato a circa 900 anni luce dalla Terra. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, rivela une complesso, con venti potenti che trasportano elementi chimici come ferro e titanio, creando modelli meteorologici intricati.Paradosso quantistico testato in 37 dimensioniUnda fantascienza su“L’atmosfera di questo pianeta si comporta in modi che sfidano la nostra comprensione del meteo, non solo sulla Terra, ma su tutti i pianeti. Sembra qualcosa uscito dalla fantascienza”, afferma Julia Victoria Seidel, ricercatrice presso l’European Southern Observatory (ESO) in Cile e autrice principale dello studio.