Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra auto e bus carico di studenti a Ferrara: un morto e almeno 7 feriti

Unbus di linea e un’si sono scontrati tra Boara e Corlo, frazioni di. La conducente della vettura, 36 anni, è morta e7 persone che si trovavano a bordo del bus,diche tornavano da scuola, sono rimasti ferite.Il mezzo dopo l’impatto si è accasciato su un fianco ed è finito in un fosso: alcuni passeggeri hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti e cure. Tra ianche una ragazza di 27 anni, incinta. È stata soccorsa e il bambino, riferisce il sindaco Alan Fabbri, non sarebbe in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’bus abbia sbandato per evitare la collisione con l’. Loè avvenuto in via Copparo, verso le 14, poco prima della rotatoria con via Raffanello.