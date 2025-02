Ilfattoquotidiano.it - Scontro in casa Atalanta, Lookman risponde a Gasperini: “Irrispettoso, mi ha ferito. Quello che è successo è ancora più doloroso”

Il giorno dopo la dolorosa eliminazione dell’contro il Bruges nei playoff di Champions League, Ademolasi scaglia contro Gian Piero. Il nigeriano si è fatto parare il rigore del possibile 3-2, e durante la conferenza stampa post partita l’allenatore dei bergamaschi non ha nascosto il proprio disappunto: “Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto“.L’attaccante ha quindi pubblicato una storia su Instagram in commento alle parole del tecnico: “Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto perche abbiamo realizzato insieme come squadra e come città.