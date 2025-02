Tvzap.it - Scomparsi nel nulla due influencer italiani: familiari in ansia, cosa succede

Leggi su Tvzap.it

Da lunedì 17 febbraio, Michele D’Alessio e Rossella Del Console, duepugliesi noti per il loro profilo “Vangolden”, sononelmentre si trovavano in viaggio a bordo di un van. La coppia, che documentava la propria esperienza attraverso i social, non ha dato più notizie, generando un forte allarme trae follower. Le ultime tracce disponibili portano al bellunese, ma da quel momento non si è più saputodei due giovani.Leggi anche: Tragedia alle terme, arrivano i controlli: poi la scoperta agghiaccianteLeggi anche: Papa Francesco, perché si parla di dimissioni eoranel: l‘appello del fratello di MicheleQuesta mattina è stata formalizzata la denuncia di scomparsa presso il comando provinciale dei carabinieri di Trieste, città in cui risiede il fratello di Michele, Davide D’Alessio.