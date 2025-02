Thesocialpost.it - Scomparsi i due influencer Michele D’Alessio e Rossella Del Console: nell’ultimo video avevano una “ruota che fuma”

Scomparsa dei Vangolden: ricerche in corso per glidispersi in FriuliDa alcune ore sta circolando un appello sui social per la scomparsa diDeltrentenni di Modugno (Bari), noti con il nome Vangolden. I due viaggiavano a bordo di un van camperizzato ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever, Mia. L’ultima posizione nota li colloca nella zona del Nord Italia, vicino Claut (Pordenone), in Friuli Venezia Giulia.L’ultimo segnale e la denuncia di scomparsa, sposati dal 2021, stavano portando avanti un progetto di viaggio intorno al mondo, documentando le loro esperienze sui social media. L’ultimo aggiornamento pubblicato sulla loro pagina Instagram riportava un messaggio inquietante: “Ladel camion”.