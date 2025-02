Anteprima24.it - Scomparsa Rita Sciscio, il tributo in lacrime dell’Aula consiliare

Tempo di lettura: 2 minutiIn un Consiglio comunale commosso va tributato il ricordo all’architetto, ex assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, prematuralmentea soli 57 anni portata via da un brutto male.Presenti al inizio seduta l’ex sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi che aveva voluto lanella sua giunta targata Movimento 5 Stelle, e con lui gli allora assessori Nando Picariello e Massimo Mingarelli e altri consiglieri comunali dell’epoca, a testimonianza del grande legale umano prima ancora che politico che avevano instaurato con.A ricordarla inil consigliere di maggioranza Nicole Mazzeo, che conera grande amica: “Una persona straordinaria che ha lasciato un segno indelebile.non era solo un capace architetto di grande stima, ma anche una cittadina appassionata che profuso energie per migliorare la città.