Napolitoday.it - Sciopero generale di lunedì 24 febbraio: a rischio i servizi Eav

Leggi su Napolitoday.it

nazionale di 24 ore,sono adi Eav. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come "per il giorno 242025 l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato un'azione dinazionale di 24 ore".Sempre.