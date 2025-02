Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per Sestriere. 17 azzurre in gara tra gigante e slalom

Leggi su Oasport.it

Dopo una pausa di tre settimane, in cui i riflettori erano puntati sui Mondiali di Saalbach, riparte questo fine settimana la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di scicon la quindicesima tappa della stagione. A, da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, si disputeranno due giganti (il primo è il recupero di una delle due gare cancellate a Tremblant) ed unospeciale.Saranno nel complesso 17 leimpegnate sulle nevi piemontesi tra le due specialità: Marta Bassino, Roberta Melesi, Federica Brignone, Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Alessia Guerinoni, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea in; Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, Collomb e Della Mea in