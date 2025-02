Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Lara-Gut Behrami a Sestriere: un podio quasi un decennio fa

Dopo aver messo in archivio i Campionati Mondiali di Saalbach-Hinterglemm (Austria) la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025 riparte e lo fa dall’Italia. Ci attende una ricchissima tre-giorni alcon due giganti e uno slalom in programma. Le due gare tra le porte larghe vedranno in azioneGut-che cercherà di avvicinarsi a Federica Brignone che, al momento, troneggia la classifica generale con 70 punti di vantaggio. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio idell’atleta classe 1991 sulla pista “Giovanni Alberto Agnelli”.L’esordio della ticinese alè datato 10 febbraio 2008 con un superG. La svizzera non completa la sua prova, nella gara vinta dall’austriaca Andrea Fischbacher davanti alla svizzera Fabienne Suter e la tedesca Maria Riesch.