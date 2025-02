Oasport.it - Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 18 azzurri a Morgins

2025 di scisi disputeranno a(Svizzera) da domenica 2 a sabato 8 marzo. Saranno le nevi elvetiche a ospitare la rassegna iridata di questa disciplina che sarà poi presente anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà presente all’appuntamento con diciotto atleti (dieci uomini e otto donne), desiderosi di mettersi in luce nell’evento più importante di questa annata agonistica.La manifestazione andrà in scena subito dopo la tappa di Coppa del Mondo che ci terrà compagnia nel weekend entrante a Bormio, dove si svolgerà la prossima rassegna a cinque cerchi per quanto riguardo lo sci. Tra gli uomini sono stati selezionati Matteo Eydallin, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Giovanni Rossi, Alex Oberbacher, Federico Nicolini, Davide Magnini, Luca Tomasoni, Rocco Baldini e Hermann Debertolis.