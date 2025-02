Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale, grave un 30enne

Scontro da brividi in contrada Camporota, una Panda resta completamente distrutta dopo l’impatto. Incastrato tra le lamiere il giovane conducente, che è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza, in condizioni serie. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 8.45, in contrada Camporota a Treia. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento. Una delle due Panda è andata completamente distrutta. Al volante di una si trovava un trentenne, nell’altra una donna di 42 anni, entrambi del posto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti il personale dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del comando di Macerata.