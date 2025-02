Schianto choc sulla superstrada morto un uomo | i soccorsi sono arrivati quando era troppo tardi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un grave incidente stradale si è verificato stamani, 19 febbraio, a Bazzano in provincia de L'Aquila. La vittima è undi 65 anni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti, a causare il sinistro forse il fondo sdrucciolevole o una disattenzione dell'alla guida per il quale, pur, non c'è stato nulla da fare.

Ulteriori dettaglistati forniti dal sito news town, che scrive: "Una dinamica paurosa poiché l'auto, che si dirigeva verso Bazzano, per ragioni in corso di accertamento ha imboccato una rampa di terra che porta ad un campo adiacente l'arteria stradale, ribaltandosi rovinosamente su se stessa diverse volte fino a fermarsi a diverse decine di metri dal punto del primo impatto, quasi nascosta rispetto al sedime stradale".