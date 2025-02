Lanazione.it - Schiaffi e sputi alla madre per i soldi. Tenta di metterle in bocca delle pillole

Siena, 19 febbraio 2025 – Qui non c’entra il rapportoe figlio. Un litigio ci può sempre stare. Anche il fare la voce grossa. Discutere animatamente e smettere di parlarsi, andarsene di casa sbattendo la porta. Tornando nel cuore del notte quando è un po’ sbollita. Non ci sono momenti facili, a volte, nelle famiglie. Dietro il comportamento di un giovane straniero che vive da una vita in Valdelsa c’era tuttavia un’eccessiva aggressività. Un comportamento da bullo e da chi si può permettere di vivere (e stare) sempre sopra le righe. Tanto lui era il più forte, quello che insultava e teneva tutti in scacco. Anche psicologicamente. Dopo la denuncia dei genitori, esasperati, lain particolare che era la sua vittima preferita, hanno cominciato a respirare. A leccarsi le ferite di una convivenza da fantascienza.