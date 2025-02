Ilfattoquotidiano.it - Scarti alimentari a Montecitorio, Ultima Generazione: “Oggi vogliamo parlare di cibo e inflazione. E aiutare le persone, adesso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Siamo stati spesso accusati di non essere capaci dialle, di non saper rompere la bolla dei soli ecologisti giovani e idealisti. Con questa campagna stiamo cercando di rompere questa bolla, appunto, percon piùpossibili fuori dal nostro circuito”. Tommaso Juhasz, attivista, tra i portavoce di, operaio agricolo di Perugia, spiega così il senso dell’azione svoltasi a Roma stamattina, quado 7 attivisti hanno sparso lungo la scalinata disacchetti pieni discartato dai supermercati, per poi sedersi con i sacchetti in testa a simulare la strozzatura del sistema. Al tempo stesso, Tommaso Juhasz racconta il legame tra l’azione e l’esordio della nuova campagna “Il giusto prezzo”. Che ha temi nuovi, il, l’, le speculazioni sui prezzi, e un registro nuovo:dell’e non solo del futuro.