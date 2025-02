Anteprima24.it - Scappa dalla sorveglianza e ruba auto: arrestato 45enne

Tempo di lettura: < 1 minutoella giornata del 17 febbraio u.s., poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno tratto in arresto undel posto, sottoposto alla misura di prevenzione dellaSpeciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Lauro, per violazione della degli obblighi della misura e furto aggravato.In particolare, a seguito di segnalazione di furto di un’vettura giunta alla Sala Operativa del Commissariato di P.S., gli agenti si attivavano immediatamente per il rintraccio delveicolo segnalato, individuandolo, poco dopo, in un vicino Comune del napoletano, dove era stato condotto dall’re del furto che veniva immediatamente fermato nei pressi dell’vettura e tratto in arresto. A seguito di perquisizione personale, estesa anche al veicolo, venivano rinvenuti documenti personali dell’usuario dell’