Lanazione.it - Scandicci, in scena 'Premiata Pasticceria Bellavista' di Vincenzo Salemme

Firenze, 19 febbraio 2025 - Martedì 25 febbraio (ore 21:15) al Teatro Aurora di, per il terzo appuntamento dell’edizione 2025 di Auroradisera – la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di– va in. Una commedia dicon Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino. Trama dello spettacolo Lo spettacolo segue Ermanno e Giuditta, proprietari di unache gestiscono assieme alla madre. La vicenda prende una piega drammatica quando Carmine, un senzatetto cieco a causa di un trapianto di occhi errato, svela un complotto di traffico di organi. Con il suo aiuto, i fratelli pianificano l'omicidio della madre per ereditare la sua fortuna, ma la situazione si complica quando Carmine, dopo un nuovo trapianto, sembra incarnare la voce della defunta.