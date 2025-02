Thesocialpost.it - Savona, esplosione della petroliera Seajewel: sommozzatori della polizia a lavoro

L’avvenuta sullanel porto di Vado Ligure non sembra essere un semplice incidente. Sebbene non ci siano state rivendicazioni ufficiali, le autorità stanno indagando su un possibile atto doloso. La nave, battente bandiera maltese, è rimasta danneggiata da uno squarcio nello scafo nella notte di venerdì ed è ora ferma per accertamenti. Sul caso stanno lavorando la Direzione Distrettuale Antimafia, l’antiterrorismo e l’intelligence, mentre ieri sono stati effettuati controlli subacquei da parte di. Al momento, la ricerca di inneschi non ha dato esiti, ma diversi elementi suggeriscono un’azione intenzionale. Tra questi, la particolare conformazione dello squarcio, con bordi introflessi, e la moria di pesci nella zona circostante.Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito un’prima del danneggiamento dello scafo.