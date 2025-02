Anteprima24.it - Sarno, rapina a mano armata all’ufficio postale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di circa 2000 €, il bottino dellamessa a segno nella tarda mattinata di oggi ai danni dell’ufficiodisituato in piazza Marconi. Secondo una prima ricostruzione che vede impegnati al lavoro per ricostruire le dinamiche della, i carabinieri della stazione di, l’episodio è avvenuto intorno alle 12. Un uomo con il volto coperto e armato è entrato dall’ingresso principale e una volta all’interno con la complicità di altre due persone ha immobilizzato e personale sotto la minaccia di un’arma si è fatto presente in cassa. Immediatamente la fuga dalla porta retrostante dove era già pronta una vettura. I carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianzaL'articoloproviene da Anteprima24.