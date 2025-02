Ilgiorno.it - Sarà a Cantù l’unica data lombarda per lo spettacolo di Maurizio de Giovanni

– Unicaper Passione, loteatrale dide, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo, che unisce letteratura e musica.in scena venerdì 21 febbraio alle 21 al Teatro Fumagalli di. Passione è un viaggio nella storia della canzone napoletana, che racconta dei suoi autori, attraverso le loro storie, i loro sentimenti che sono la radice della loro poetica che, incontrando poi la musica, hanno creato dei veri e propri capolavori conosciuti in tutto il mondo. Il progetto è nato dal connubio tradee Marco Zurzolo, per rendere omaggio alla musica napoletana e ai suoi autori. Con i due protagonisti, ci saranno anche Marianita Carfora, voce e Carlo Fimiani, chitarra. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Le Sfogliatelle in collaborazione con Avise Aido