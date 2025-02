Spazionapoli.it - Sanzioni sportive al Napoli? L’avvocato di De Laurentiis non ha dubbi: l’annuncio

calcio – ultimissime.di Aurelio Deha detto la sua sul possibile rischio dicontro il.Sta scuotendo l’ambientela notizia di stamattina per cui i PM avrebbero chiesto il rinvio a giudizio per il presidente delAurelio Decon l’accusa di falso in bilancio. Si tratterebbe solo di una richiesta di un processo a suo carico, non ha ancora formalizzata dal giudice. Sicuramente, non è comunque una notizia che può lasciare del tutto tranquilli i tifosi, anche se dall’ambientecontinuino comunque ad arrivare rassicurazioni al riguardo.Le parole di Fulgeri sul caso DeHa parlato per provare a chiairire questo complicato quadro anchedi Aurelio De, Fulgeri, che è intervenuto a Radio CRC, radio partner della SSC, nel corso della trasmissione “A pranzo con Chiariello”.