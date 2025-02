Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, firmata la donazione dell’area per la nuova Caserma dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiha vissuto ieri una giornata di grande importanza perchè presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio di Napoli, è stato sottoscritto l’atto notarile dicomunale di via Righi, destinata alla realizzazione delladei, del Comando Compagnia e degli alloggi, nell’ambito del progetto “Casa del Carabiniere”.Alla firma sono stati presenti il Comandante provinciale dei, Colonnello Manuel Scarso, il responsabile Area Governo del patrimonio della Direzione Regionale Campania dott. Laferola, il responsabile per la provincia di Caserta dell’Agenzia del Demanio dott. Franzese, la dott.ssa Celestino e il Sindaco Antonio Mirra per il Comune di.Subito dopo lamodaledal Comune all’Agenzia del Demanio, la stessa è stata formalmente consegnata per uso governativo al Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta e al Comando Provinciale dell’Arma dei