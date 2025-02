Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, un altro "caso Olly": di chi è l'agente Marta Donà

Ma ha preso in giro tutti? Simone Cristicchi racconta che quando la madre, malata di Alzheimer, ha ascoltato la canzone Quando sarai piccola, sua madre si è commessa dicendogli peró di non essere ancora ringiglionita. Lui le ha risposto: “È per il futuro, quando sarai piccola”. Ma allora, come sta ora la mamma? Prove tecniche di distensione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sabato scorso, durante il Festival di, erano a cena a Milano in quel di Brera. Quindi l' Influencer non era stata a casa a vedere la kermesse canora con l' ex marito e i suoi amici. É diventato virale il video di Cristiano Malgioglio che bacia Damiano “Maneskin” David e poi si abbandona a uno sguardo languido. Così come quello in cui scende la scala acon uno strascico di tulle rosso di decine di metri: dalla Spagna al Sud America tutti ad ammirare le stravaganze della Malgy.