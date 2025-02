Lopinionista.it - Sanremo 2025: sequestrati 27 pass falsi ai varchi della zona rossa

– Oltre 3.000 persone controllate ai”, 27 ie 17 quelli intestati a persona diversa, a cui si aggiungono 15 coltellini multiuso, numerose bottiglie di vetro contenenti alcolici e diversi spray al peperoncino: sono questi, in estrema sintesi, i datisicurezza al 75esimo festival di, coordinati dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo. Nel complesso sono state impiegate 370 unità come personale delle forze dell’ordine, oltre ai reparti speciali di carabinieri, polizia e guardia di finanza.Lungo le principali arterie di accesso a, inoltre, sono stati ispezionati 747 veicoli. I controlli nella “” nel circondario del teatro Ariston sono stati condotti unitamente al personale di vigilanzaRai. Sono stati 400 i giornalisti accreditati, che potevano accedere al perimetro di sicurezza anche attraverso percorsi agevolati, in quanto già oggetto di preventivi accertamenti da parte delle forze dell’ordine.