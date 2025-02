Dilei.it - Sanremo 2025, polemica Mara Venier (ancora): scoppiano i casi Olly e Brunori Sas

Leggi su Dilei.it

Un anno dopo ildi Amadeus,si ritrova nuovamente a fronteggiare delle polemiche sul suo speciale di Domenica In. L’amatissima conduttrice si è cimentata in unatona, coccolando gli artisti del Festival e tenendo a bada alcuni giornalisti in teatro. Il risultato? Un appuntamento decisamente apprezzato dal pubblico, al netto di alcuni commenti e video da parte di alcuni critici.SasIn queste ore il profilo Instagram diè stato preso d’assalto dai fan diSas. La conduttrice viene accusata di non aver dato abbastanza spazio al cantautore. Nonostante sia giunto al terzo posto al Festival didi Carlo Conti, ma soprattutto vanti una lunga carriera, ha ricevuto nettamene meno “minutaggio” di altri.Neanche il premio per il miglior testo ha spinto la stampa a porgergli una domanda.