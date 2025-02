Lopinionista.it - Sanremo 2025, Mogol: “Giorgia usa la voce come 30 anni fa, le offro un corso gratuito”

Leggi su Lopinionista.it

? “Ho visto la partita della Juventus in Champions, per il resto ho tanto da fare e non ho avuto occasione di seguirlo. Ho sentito solo la canzone di Cristicchi, che ha un testo molto bello: le critiche sull’essere troppo personale sono tutte stupidaggini”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Giulio Rapetti, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito che, quando gli chiedono cosa pensa del fatto che tra le canzoni più apprezzate ma non premiate con il podio ci sia una grande, quella di, risponde: “Aoffrirei volentieri, gratuitamente, unda noi, ha unafantastica ma cantasi cantava trent’fa, usa troppo la. Che, per carità, è bellissima ma la usasi faceva in passato, ladeve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”.