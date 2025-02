Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025, le canzoni del Festival più ascoltate su Spotify

: ledelstanno riscuotendo un ottimo successo su, dove a pochi giorni dalla loro release hanno rilanciato degli artisti aumentandone i clic quotidiani e potenziato brani che hanno raggiunto le posizioni alte della chart della kermesse canora.A seguito della vittoria al, nella giornata di domenica, “Balorda Nostalgia“ di Olly si è posizionata al 24° posto della Top Songs Global Chart di, registrando oltre 3 milioni di ascolti in un singolo giorno. Il brano ha segnato il miglior risultato in termini di posizione nella Top Songs Global Chart e numero di ascolti in assoluto per una canzone italiana in un singolo giorno dal 2022 (il record è detenuto da “Brividi” di Mahmood e Blanco). Di seguito le 10dipiùsudurante la settimana dinella settimana dal 12 al 16 febbraio:, tra lepiùsuc’è Balorda Nostalgia di Olly“Balorda nostalgia” – Olly“BATTITO” – Fedez“LA CURA PER ME” – Giorgia“Incoscienti Giovani” – Achille Lauro“DAMME ‘NA MANO” – Tony Effe“fuorilegge” – Rose Villain“Volevo essere un duro” – Lucio Corsi“La tana del granchio” – Bresh“Dimenticarsi alle 7” – Elodie“La Mia Parola (feat.