Sanremo 2025, "due artisti avrebbero consumato nei camerini dell'Ariston". Il rumor: Dagospia traccia l'identikit

duesi sarebbero concessi momenti focosi dietro le quinte del teatro Ariston., continua a far parlare ilche riguarderebbe la kermesse musicale. Pare, secondo undiffuso nei giorni scorsi sui social, che duesi sarebbero concessi momenti focosi nel camerino del teatro Ariston.“Questi messaggi impazzavano sui telefoni di tutti gli addetti ai lavori. Tutto è iniziato quando dei tecnici hanno sentito deii particolari venire da un camerino dove erano dei cantanti“. Così ha scritto lunedì Il Fatto Quotidiano.Leggi anche–> Achille Lauro rimborsa le scommesse? Il siparietto con un fan è già leggendaE se in un’intervista Serena Brancale ha dichiarato di non essersi accorta di nulla, non è dello stesso avviso Clara: “Se asi fa molta attività di quel tipo? Io no! Però sì certo secondo me molti lo fanno, a guardare certi miei colleghi cantanti secondo me lo fanno eccome“, ha riferito in un’intervista a My Secret Case, come riporta Biccy.