.com - Sanremo 2025, cosa è successo su Spotify nei giorni del Festival

Leggi su .com

Con la conclusione die la vittoria di Olly,svela oggi tutto quello che èsulla piattaforma nella settimana delCon la conclusione die la vittoria di Olly con il brano Balorda Nostalgia,svela oggi tutto quello che èsulla piattaforma nella settimana della musica più importante dell’anno. Anche quest’anno,vola negli ascolti su. Di seguito i numeri e record più significativi della settimana del.Per il secondo anno consecutivo, la playlistè stata la prima per numero di ascolti e ascoltatori a livello globale per tutta la durata del.I brani in gara hanno quasi raggiunto quasi i 130 milioni di ascolti, segnando un +11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, il primo giorno ben 9 canzoni hanno debuttato superando il milione di ascolti, contro le sette dello scorso anno.