Romadailynews.it - Sanita’: Valeriani (Pd), carenza di personale e riduzione dei fondi, il sistema e’ al collasso

Leggi su Romadailynews.it

“Nel giorno in cui la Fondazione Gimbe certifica che nel Lazio il 10,5 per cento delle persone rinuncia a curarsi, e ogni famiglia e’ costretta a spendere 1.850 euro l’anno per le cure, piu’ di ogni altra famiglia in Italia, il presidente Rocca annuncia risultati mirabolanti, ma che nessuno riesce a vedere”.Lo dichiara Massimiliano, presidente della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del Pd.“Molte cose non tornano nella ricostruzione del governatore: per due anni insieme alla sua maggioranza ha denunciato il dissesto economico lasciatogli in eredita’ dall’amministrazione precedente, malgrado abbia confermato praticamente tutti i direttori generali e conseguito un risultato d’esercizio positivo con un utile di 32 milioni di euro”, aggiunge. (Com)“Ma uno dei temi centrali – prosegue ancora– e’ ladie qui l’amministrazione Rocca gioca con i numeri.