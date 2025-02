Lanazione.it - San Lorenzo sarà più ’green’. L’annuncio di Cialdi in aula

Cipiù verde urbano di quanto previsto inizialmente nel progetto di riqualificazione urbana di piazza San. A dirlo è stato l’assessore all’urbanistica Leonardorispondendo, per punti, ad una mozione presentata da tutti i gruppi di minoranza (Pd, Pep, Cr) che chiedeva una variante ai lavori tutt’ora in corso per rendere, quandocompletata, maggiormente vivibile e fruibile la zona, specialmente nei mesi estivi. Una mozione, poi respinta visti i 13 voti contrari e 2 astenuti contro i 12 a favore, che è arrivata ina quasi un anno dalla sua presentazione – marzo 2024 – e che in larga parte è risultata essere anche superata. Nel testo, infatti, si chiedeva anche il parere di una commissione competente per l’approvazione della variante senza incidere sul cronoprogramma (i lavori sono del Pnrr ed hanno scadenze impellenti).