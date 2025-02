Sport.periodicodaily.com - Sampdoria-Sassuolo: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Contro la capolista sempre più proiettata verso la promozione, i blucerchiati hanno bisogno di vincere per togliersi dalla zona playout.si giocherà venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Ferraris.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo un periodo positivo, i blucerchiati hanno uncassato una brutta sconfitta nello scontro diretto contro il Sudtirol. La classifica resta deficitaria, ma non compromessa, visto che la squadra di Semplici è quart’ultima con tre lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta e ad una sola lunghezza di ritardo da chi la precede. Il fattore casalingo potrebbe dare una mano con 16 punti ottenuti su 28.Gli emiliani si presentano in Liguria con il morale alle stelle grazie alle tre vittorie consecutive contro Juve Stabia, Mantova e Brescia che hanno riscattato il ko contro lo Spezia.