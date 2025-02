Ilrestodelcarlino.it - Samb, tornano Zini e Lulli. Ma ad Avezzano niente tifosi

"Con cinque vittorie in queste ultime dieci partite, lavincerà il campionato". L’ex tecnico rossoblù Manolo Manoni guarda al futuro, a ciò che potrà accadere negli ultimi due mesi e mezzo di stagione. "Non vedo -aggiunge- squadre che possano infilare una serie positiva di dieci vittorie consecutive. Lo ripeto, bastano quindici punti per festeggiare anche perché non c’è continuità in chi deve inseguire. Una volta c’è L’Aquila, poi il Teramo, ora è tornata in auge il Chieti. A suo tempo c’era pure l’Ancona. Queste squadre non hanno una costanza di rendimento, vanno avanti con alti e bassi ed anche se siamo alla svolta della stagione sono fiducioso e convinto che lapossa farcela". Manoni analizza, poi, il cammino di Gennari e compagni. "Domenica scorsa -dice- ho visto unaun pochino sottotono rispetto a ciò che eravamo abituati ad osservare.