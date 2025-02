Oasport.it - Salto con gli sci, arrivederci Noriaki! Kasai fa da comparsa a Sapporo, ma resta l’appuntamento con il 2026. Perché la sua carriera… Continua!

Non è andato come molti si auguravano il rientro in Coppa del Mondo di. Il (quasi) cinquantatreenne giapponese ha partecipato alla tappa di casa digrazie alla possibilità riservata al Paese ospitante di utilizzare il contingente nazionale, ma non ha ottenuto risultati di rilievo. Addirittura ha mancato la qualificazione alla gara del sabato, dopodiché ha chiuso 45° quella della domenica.Insomma, a questo giro ha fatto da. Certo, è bastato fare atto di presenza per allungare ulteriormente l’incredibile ampiezza della volta dell’arco temporale della sua infinita carriera, cominciata nel massimo circuito proprio aaddirittura nel dicembre 1988, quando era un teenager. Siamo nel febbraio 2025 e lui, contro ogni legge biologica, è sempre lì a competere.L’anno passato,aveva palesato una competitività tale da permettergli di essere selezionato per la fase conclusiva della Coppa del Mondo, durante la quale aveva marcato risultati che avevano legittimato la scelta dello staff tecnico.