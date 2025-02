Dilei.it - Salone del Libro 2025: il nuovo tema, gli ospiti e gli eventi da non perdere

Manca poco alla 37esima edizione delInternazionale del, tra le più importanti manifestazioni culturali d’Europa. Appuntamento, come sempre, a Torino, nel mese primaverile di maggio. Numerosi gli, in arrivo da tutto il mondo, che si riuniranno all’insegna delle “Parole tra noi leggere”, ildell’evento di quest’anno, dedicato ai grandi autori Lalla Romano e Eugenio Montale.Ildell’edizioneVisualizza questo post su Instagram Prende il titolo di “Le parole tra noi leggere” la nuova edizione dell’evento dedicato al mondo dele dell’editoria. È un verso tratta da una delle poesie di Eugenio Montale e, in seguito, utilizzato dalla scrittrice Lalla Romano come titolo di un suo romanzo. Si tratta di un invito a riflettere “sulla forza e la delicatezza del linguaggio”, in grado di unire e creare connessioni.